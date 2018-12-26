Госкино потратит более 2 млн грн на съемки нового патриотического фильма

Государственное агентство по вопросам кино профинансирует на более 2 млн грн новый украинский фильм «У-777. Победа над смертью», сообщила пресс-служба Госкино.

«22 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией „Три-я-да Продакшн“ контракт о предоставлении кинопроекту „У-777. Победа над смертью“ государственной финансовой поддержки в размере 2 млн 96 тыс. 956 грн, что и составляет общую стоимость производства фильма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, кинопроект стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Режиссером картины является Игорь Висневский, автором сценария — Елена Моренцова-Шулык. Продюсер фильма — Сергей Баранов.

По информации пресс-службы, в историко-биографической художественно-документальной ленте «В-777. Победа над смертью» рассказывается о выходце из Западной Украины Евгении Грицяке, который стал одним из руководителей восстания в Норильских лагерях 1953 года.

«Вся его жизнь была вызовом тогдашней системе, случаем, когда остаться в живых было невозможно. Он — украинец, юный оуновец, воин, политический заключенный, постоянная жертва политики КГБ, украинский йог. Но возглавить восстание пленных сталинского концлагеря означало «последний этап», — рассказали авторы фильма.

Отмечается, что премьера фильма «У-777. Победа над смертью» в Украине запланирована на осень 2019 года.