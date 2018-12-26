С начала военного положения в Украину не пустили более 1,5 тыс. россиян

Более полутора тысяч граждан России не были пропущены в Украину за 30-дневный срок действия военного положения, введенного в некоторых областях. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«За этот период на Украину не пустили около 1650 граждан России», — проинформирован он, имея в виду период действия военного положения.
Слободян уточнил, что за минувшие сутки во въезде на Украину было отказано около 90 гражданам России. РФ, по его данным, не пропустила на свою территорию около 350 граждан Украины. При этом Слободян на данный момент не смог ответить на вопрос о том, будет ли изменен режим пропуска россиян в Украину после окончания действий военного положения.
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