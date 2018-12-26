Кернес не пойдет на выборы и поддержит Порошенко

Городской голова Харькова Геннадий Кернес утверждает, что партия «Видродження» хотела выдвинуть его кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 году.
«Они предлагали мне выдвигаться. Я такое предложение не принял, потому что я люблю город и хочу быть рядом с харьковчанами», — сказал Геннадий Кернес журналистам в среду, передает Интерфакс-Украина.
Он также еще раз подтвердил, что готов поддержать на выборах нынешнего президента Петра Порошенко.
«За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка,.. и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений», — сказал Кернес.
«Я знаю, что харьковчане не дают оценку хорошо президенту, я знаю, что они относятся к нему не с таким уважением, как, допустим, к другим политикам. Но мы должны общаться, мы должны разъяснять эти все вещи», — добавил он.
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