Кернес не пойдет на выборы и поддержит Порошенко

Городской голова Харькова Геннадий Кернес утверждает, что партия «Видродження» хотела выдвинуть его кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 году.

«Они предлагали мне выдвигаться. Я такое предложение не принял, потому что я люблю город и хочу быть рядом с харьковчанами», — сказал Геннадий Кернес журналистам в среду, передает Интерфакс-Украина.

Он также еще раз подтвердил, что готов поддержать на выборах нынешнего президента Петра Порошенко.

«За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка,.. и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений», — сказал Кернес.

«Я знаю, что харьковчане не дают оценку хорошо президенту, я знаю, что они относятся к нему не с таким уважением, как, допустим, к другим политикам. Но мы должны общаться, мы должны разъяснять эти все вещи», — добавил он.