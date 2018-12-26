Порошенко возглавил антирейтинг украинских политиков

За действующего президента Украины Петра Порошенко ни за что не проголосовали бы более 50% из тех, кто намерен участвовать в выборах в марте 2019 года. Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Ни за что бы не отдали свой голос за Порошенко 50,3% опрошенных. Он возглавил антирейтинг во всех регионах, кроме Львовщины, где его возглавил Юрий Бойко.

На втором месте антирейтинга лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее ни при каких обстоятельствах не проголосуют 26,4% респондентов.

Третий в рейтинге глава «Радикальной партии» Олег Ляшко — 21,4%.

Ниже Арсений Яценюк («Народный фронт») — 20,6%, оппозиционеры Юрий Бойко — 19,9% и Вадим Рабинович −16,5%, а также шоумен Владимир Зеленский — 10%.

Менее 10% в антирейтинге набрали нардеп Дмитрий Ярош — 9,8%, Евгений Мураев (партия «Наши») — 9,2%, певец Святослав Вакарчук — 8,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 тысяч совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины — не более 0,5%.