Минфин России прогнозирует рост ВВП страны в 2019 году на уровне 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составит примерно 1,3%, инфляция — 4,3%. Такой прогноз дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Прогнозы составлены правительством, бюджет тоже. Планируем в следующем году рост экономики в размере 1,3%, инфляция, — чуть больше 4, порядка 4,3%», — сказал он.
Также Силуанов заявил, что не видит рисков серьезного отклонения основных показателей экономики РФ от макропрогноза на 2019 год. «Каких-либо факторов, влияющих на дестабилизацию макроэкономики, курсовых соотношений, инфляции, мы не видим. Мы создали хорошую базу для прогнозируемости основных макроэкономических показателей», — отметил он.
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