Правительство утвердило меры по синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Кабинет министров утвердил меры по синхронизации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с объединением энергосистем стран-участниц Европейского союза (ENTSO-E). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, утвержденный план по синхронизации энергосистем предусматривает:
создание общего блока регулирования ОЭС Украины и энергосистемы Молдовы;
проведение дополнительных исследований;
меры по обеспечению готовности тепловых электростанций к работе в составе ENTSO-E;
организация каналов связи для технологического управления ОЭС Украины;
строительство воздушных линий и подстанций;
сертификацию оператора системы передачи;
переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E;
меры, направленные на привлечение поддержки международных партнеров.
Предполагается, что выполнение комплекса мер позволит обеспечить синхронизацию ОЭС Украины с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E.
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