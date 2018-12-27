СБУ рассказала о российских агентах на юго-востоке и в Киеве

Информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в Киевской области. Об этом представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил на брифинге в четверг, передает Украинская правда.
По его словам, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации «остается в авангарде агрессивной политики Кремля в отношении Украины»
Настюк напомнил: «Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под контроль России значительной части территории Донецкой и Луганской областей».
«Сейчас, когда существенно укреплены Вооруженные силы Украины и силовые структуры, работа ГУ ГШ ВС РФ в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций. Их целью является подрыв обороноспособности нашей страны и существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения», — заявил представитель контрразведки СБУ.
«При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и так далее», — добавил он.
«В настоящее время разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории Российской Федерации, но и теми подразделениями ГУ ГШ ВС РФ, которые дислоцируются на территории аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Настюк.
По выводам контрразведки, Россию, прежде всего, интересует: информация с ограниченным доступом о ВСУ, силовые структуры и правоохранительные органы, оборонно-промышленный комплекс, объекты критической инфраструктуры Украины.
Настюк сказал: «Деятельность агентов, информаторських сетей, агентурно-боевых групп российской военной разведки разоблачена на территории всех юго-восточных областей Украины, а также столичного региона».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016