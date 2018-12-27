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СБУ рассказала о российских агентах на юго-востоке и в Киеве

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Информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в Киевской области. Об этом представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил на брифинге в четверг, передает Украинская правда.

По его словам, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации «остается в авангарде агрессивной политики Кремля в отношении Украины»

Настюк напомнил: «Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под контроль России значительной части территории Донецкой и Луганской областей».

«Сейчас, когда существенно укреплены Вооруженные силы Украины и силовые структуры, работа ГУ ГШ ВС РФ в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций. Их целью является подрыв обороноспособности нашей страны и существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения», — заявил представитель контрразведки СБУ.

«При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и так далее», — добавил он.

«В настоящее время разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории Российской Федерации, но и теми подразделениями ГУ ГШ ВС РФ, которые дислоцируются на территории аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Настюк.

По выводам контрразведки, Россию, прежде всего, интересует: информация с ограниченным доступом о ВСУ, силовые структуры и правоохранительные органы, оборонно-промышленный комплекс, объекты критической инфраструктуры Украины.

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Настюк сказал: «Деятельность агентов, информаторських сетей, агентурно-боевых групп российской военной разведки разоблачена на территории всех юго-восточных областей Украины, а также столичного региона».

СБУ, ГРУ
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