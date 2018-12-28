В Украину с начала года импортировали легковых авто на $2 миллиарда

Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-ноябрь 2018 года составил 1,975 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 341,6 млн долл. На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 318,3 млн долл. Замыкает тройку лидеров США с результатом 279,9 млн долл.

Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 8,374 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Отметим, что по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.