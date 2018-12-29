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Агенство Moody's повысило рейтинги Ferrexpo, «Метинвеста» и МХП

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинги британской компании с активами в Украине Ferrexpo plc, холдинговой структуры метгруппы «Метинвест» — Metinvest B.V. (Нидерланды) — и холдинговой структуры агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) — MHP SE.

Как сообщается в пресс-релизе Moody’s, рейтинговое действие является следствием улучшения рейтинга Украины в национальной и иностранной валютах до уровня «Caa1» с «Caа2», в результате чего страновой потолок рейтингов автоматически повышен до «B3» с «Caa1».

Таким образом, корпоративный рейтинг Ferrexpo, «Метинвеста» и МХП повышен до уровня «B3» с «Caa1», рейтинг вероятности дефолта — до уровня «B3-PD» с «Caa1-PD».

Кроме того, Moody’s улучшило корпоративный рейтинг «Метинвеста» и МХП по национальной шкале до «A3.ua» с «Baa3.ua» и рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций Ferrexpo Finance Plc (британская структура Ferrexpo plc — ИФ) до уровня «B3» с «Caa1».

Прогноз по всем рейтингам пересмотрен на «стабильный» с «позитивного».

Moody’s при этом отмечает хорошие операционные и финансовые результаты компаний, в том числе существенную долю выручки от экспортных операций. Тем не менее, добавляет агентство, рейтинги компании остаются ограниченными операционной средой в Украине с ее политическими, регуляторными и фискальными рисками.

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Напомним, что Moody’s 21 декабря 2018 года повысило рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах до «Caa1» с «Caа2». Прогноз рейтингу изменен на «стабильный» с «позитивного». Рейтинг по еврооблигациям, выпущенным в ходе реструктуризации в 2015 году, подтвержден на уровне «Ca».

По данным агентства, указанные рейтинги отражают стабильно низкий рост экономики, постепенный прогресс в реформах, существенный суверенный долг в инвалюте и зависимость страны от официального финансирования в условиях внешней нестабильной ситуации на внешнем долговом рынке.

Метинвест, Moody's, МХП
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