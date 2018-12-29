Гройсман «кинул» депутатов после голосования за бюджет, - СМИ

Нардепы отдали голоса за принятие госбюджета, но договоренности с ними были выполнены правительством лишь частично. Об этом сообщили источники Экономической правды.

Во время голосования за бюджет на 2019 год в ночь на 23 ноября мажоритарщики договаривались с Гройсманом и другими членами правительства, что поддержат этот законопроект только при условии выделения на их округа необходимых субвенций.

Понятийно договорились, что размер этих субвенций колеблется в районе 10 миллионов гривень.

Но, как оказалось впоследствии, правительство выделило мажоритарщикам лишь 20% из того, что они просили.

Обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом, пишет издание.