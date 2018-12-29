Трамп заявил о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Китаем

Соединенные Штаты и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки, и такое соглашение в случае его достижения будет включать в себя все вопросы, по которым в настоящее время у сторон есть разногласия. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У меня только что состоялся долгий и конструктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры по сделке продвигаются очень хорошо. Если она будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса!» — написал он.

Напомним, что 1 декабря Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения соглашения между двумя государствами, которое бы позволило прекратить эскалацию двусторонних торгово-экономических противоречий. Глава Белого дома заявил, что согласен пока не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. С 1 января по 31 марта стороны будут проводить переговоры по соответствующим вопросам и в случае консенсуса могут завершить торговые войны.