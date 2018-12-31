Жителям Донбасса увеличили срок пребывания в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории России до 180 дней для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».