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Жителям Донбасса увеличили срок пребывания в России

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Жителям Донбасса увеличили срок пребывания в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории России до 180 дней для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».

Россия, Донбасс
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