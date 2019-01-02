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В Украине за год ввели в строй 740 МВт мощностей ВИЭ

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В Украине за год ввели в строй 740 МВт мощностей ВИЭ

В Украине в 2018 году установлено 742,5 МВт новых генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчете Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародованном на ее сайте.

Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт.

Средняя единичная мощность введенных в эксплуатацию в 2018 году мощностей составила 3 МВт.

При этом 96% всех введенных ВИЭ — ветряные и солнечные электростанции — ВЭС и СЭС.

Мощности СЭС за год выросли вдвое (с 740 МВт до 1388 МВт), тогда как ВЭС — всего на 12,5% (с 465 МВт до 533 МВт). Мощности станций, работающих на биомассе, увеличились с 39 МВт до 51 МВт, на биогазе — с 34 МВт до 46 МВт.

Больше всего «зеленых» мощностей введено в Херсонской области — 227,2 МВт (почти треть от общегосударственного уровня). Еще 117,4 МВт появилось во Львовской области, на уровне 40-60 МВт — в Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

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Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в Украине составляет около 2%, доля в выручке генерирующих компаний — 8,7%.

солнечная электростанция, ветряная электростанция, ВИЭ
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