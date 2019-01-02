Украина в этом году продаст 10 предприятий «Укроборонпрома»

Фонд государственного имущества Украины планирует продать в 2019 году 10 предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщил во вторник глава фонда Виталий Трубаров.

«В этом году будут выставлены на продажу около 10 объектов государственного концерна „Укроборонпром“. В частности, Херсонский завод „Судмаш“, „Винницкий авиационный завод „ВИАЗ“, „Запорожский автомобильный ремонтный завод“, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования“ и другие», — написал Трубаров в Facebook.

Он также уточнил, что всего в 2019 году планируется продажа 792 объектов, из которых 48 — пакеты акций, 92 — единые имущественные комплексы, 190 — объекты незавершенного строительства, 402 — отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

Согласно утвержденному перечню объектов, подлежащих приватизации, в 2019 планируют продать Днепровский электровозостроительный завод, который находится в ведении Минэкономразвития, а также ряд объектов Южноукраинской АЭС.