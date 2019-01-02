В Украине теперь можно менять валюту через терминалы и банкоматы

В Украине с 1 января 2019 года разрешена покупка и продажа иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы. Такая норма содержится в постановлении Национального банка Украины № 63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.
Национальный банк предоставил возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
Упростить проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют НБУ решил еще в июне 2018 года. Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставили шестимесячный переходный период.
По новым правилам, если сумма валютно-обменной операции не превышает установленный на сегодня суточный лимит (150 тыс. грн), то банки и другие финучреждения теперь не вправе требовать у клиента предоставления личных данных и подпись на квитанции или документе РРО.
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