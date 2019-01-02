Трамп заявил, что стена с Мексикой уже почти готова

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что стена на южной границе США в основном отремонтирована и построена, причем Мексика уже платит за этот проект благодаря новому торговому соглашению USMCA, подписанному месяц назад вместо NAFTA. Об этом американский лидер написал в среду на своей странице в сети Twitter.
«Мексика платит за стену благодаря новому торговому соглашениию USMCA. Значительная часть стены уже полностью отремонтирована или построена. Мы проделали много работы», — написал нынешний глава Белого дома.
В то же время он отметил, что сумма $ 5,6 млрд, которую утвердила Палата представителей в государственном бюджете на 2019, но которую не согласовал Сенат, «очень мала по сравнению с преимуществами национальной безопасности».
Еще накануне Дональд Трамп отмечал необходимость срочного выделения денег на постройку стены на границе с Мексикой. По его словам, стена защитила бы США от угроз торговли людьми, наплыва банд и наркотиков в страну.
Как известно, из-за отказа Сената США согласовывать финансирования из бюджета многомиллиардной инициативы Трампа по возведению стены на южной границе в стране начался так называемый частичный правительственный «шатдаун». По официальным данным, около 800 тыс. работников федеральных учреждений потеряли основания получать зарплату.
В четверг, 3 января, должна начаться новая сессия Конгресса США, во время которой ожидается, что законодатели придут к компромиссу по бюджетному вопросу.
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