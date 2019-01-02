Макрон призвал Путина освободить захваченных украинских моряков и вернуть корабли

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня на Донбассе, а также призвал российскую сторону освободить украинских моряков и вернуть суда, захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.
«Что касается российско-украинского кризиса, президент Республики приветствовал договоренности, достигнутые 27 декабря 2018 года, о возобновлении прекращения огня и призвал к их полному и постоянному соблюдению», — говорится в коммюнике Елисейского дворца от 2 января.
Кроме того, Макрон призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные в результате военно-морского инцидента 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.
Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Захвачены и затем арестованы местными судами 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», кроме того, трое раненых переведены в больницу СИЗО «Матросская тишина». По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
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