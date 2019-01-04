20 облгазов проверят из-за появления лишних сумм в платежках

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу по согласованию проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей. Об этом заявила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, сообщает Укринформ.
«Потребитель должен быть услышан, а решения НКРЭКУ — исполняться. На основании многочисленных обращений граждан за доначисление им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу по согласованию проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей », - сказала Кривенко.
Нарушителей может ожидать максимальный штраф в 850 тыс. гривень.
В частности, НКРЭКУ планирует осуществить проверки ПАО «Винницагаз», ОАО «Волыньгаз», ОАО «Днипрогаз», ПАО «Днепропетровскгаз», ПАО «Житомиргаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Запорожгаз», ПАО «Житомиргаз», ПАО «Киевоблгаз» , ПАО «Криворожгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Николаевгаз», ПАО «Ривнегаз», ПАО «Сумыгаз», ОАО «Тысменицагаз», ПАО «Харьковгаз», ОАО «Харьковгоргаз», ОАО «Хмельницкгаз», ОАО «Черновцыгаз» , ПАО «Черниговгаз».
Как сообщалось в СМИ, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты назвали «приведение объема газа к эталонным условий измерения», как будто по требованию Нафтогаза. Нафтогаз, в свою очередь, отмечал, что не имеет никакого отношения к решению требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия.
НКРЭКУ запретила облгазам приводить к стандартным объемы природного газа, использованного бытовыми потребителями, и осуществлять доначисление в платежках. Премьер-министр Владимир Гройсман ранее призвал потребителей платить только по счетчикам газа и инициировал проверку облгазов.
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