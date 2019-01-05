В Бельгии могут на десять лет запретить въезд мигрантам

Партия «Фламандский интерес» в Бельгии предложила ввести по меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию, такое предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих весной парламентских выборов.

«Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, живет в своем доме», — цитирует пресс-служба партии слова ее лидера Тома ван Грикена.

Очередные выборы в федеральный парламент намечены на конец мая. Тема миграции может стать одной из основных в предстоящей предвыборной кампании.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии распалась из-за разногласий по миграционному пакту ООН. Представители другой фламандской партии, N-VA, отказались поддерживать премьера Бельгии Шарля Мишеля из-за подписания им этого международного договора. Через пару недель после этого премьер подал в отставку, которая была принята королем. В настоящее время в Бельгии работает так называемое правительство «текущих дел», которое технически осуществляет выполнение своих функций до проведения новых выборов.