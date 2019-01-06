Французы хотят вернуть «налог на богатство» и сократить количество депутатов

Почти 80% французов хотели бы возвращения «налога на богатство». Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного социологической службы Ifop по заказу газеты Le Journal du Dimanche.
Ранее восстановления налога на крупные состояния, замененного в начале прошлого года на налог на недвижимое имущество, потребовало движение «желтых жилетов». Согласно результатам опроса 77% французов хотели бы, чтобы налог был восстановлен после проведения так называемых больших общенациональных дебатов, обещанных президентом страны Эмманюэлем Макроном в ответ на требования протестующих.
Также 82% респондентов хотели бы сократить на треть количество парламентариев, 80% — желают учета пустых бюллетеней во время голосования.
В октябре 2017 г. парламент Франции одобрил реформу налога на имущество самых состоятельных французов. С 2018 года им облагается лишь самая дорогая недвижимость, ранее «налог на богатство» (75%) платили французы, обладающие движимым и недвижимым имуществом на сумму, превышающую €1,3 млн.
5 декабря Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, также выступая в декабре перед депутатами Нацсобрания (нижней палаты парламента), заявил, что власти страны не будут вести дебаты по вопросу об этом налоге.
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