Канал HBO показал кадры новых серий «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители». Видео опубликовано в аккаунте канала в Twitter.
It’s going to be a very good year.— HBO (@HBO) 7 января 2019 г.
Here’s your first look at @GameOfThrones, #Euphoria, @watchmen, #BigLittleLies and more. #HBO2019 pic.twitter.com/7Qblx7ioMh
Видео представляет собой тизер новых сезонов нескольких сериалов, выходящих в 2019 году. Помимо «Игры престолов» и «Хранителей» можно увидеть кадры из сериалов «Большая маленькая ложь», «Эйфория», «Чернобыль», «Настоящий детектив» и других.
Напомним, что в июле 2018 года американская телеакадемия номинировала сериал «Игра престолов» в 22 категориях премии «Эмми». В сентябре он получил награду в номинации «Лучший драматический сериал».
«Игра престолов» выходит с 2011 года. Сериал основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В настоящее время вышло семь сезонов, а заключительный зрителям покажут в 2019 году.
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