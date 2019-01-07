Канал HBO показал кадры новых серий «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители». Видео опубликовано в аккаунте канала в Twitter.

Видео представляет собой тизер новых сезонов нескольких сериалов, выходящих в 2019 году. Помимо «Игры престолов» и «Хранителей» можно увидеть кадры из сериалов «Большая маленькая ложь», «Эйфория», «Чернобыль», «Настоящий детектив» и других.

Напомним, что в июле 2018 года американская телеакадемия номинировала сериал «Игра престолов» в 22 категориях премии «Эмми». В сентябре он получил награду в номинации «Лучший драматический сериал».

«Игра престолов» выходит с 2011 года. Сериал основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В настоящее время вышло семь сезонов, а заключительный зрителям покажут в 2019 году.