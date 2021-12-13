Сиквел «Секса в большом городе» побил рекорд на HBO Max

Мини-сериал «И просто так» стал самой просматриваемой премьерой за все время существования HBO Max. Два первых эпизода также возглавили рейтинг самых популярных шоу платформы.

Мини-сериал «И просто так», продолжение популярного в 2000-е «Секса в большом городе», стал самой просматриваемой премьерой за всю историю существования HBO Max, сообщает The Wrap.

Сериал набрал наибольшее количество просмотров в сравнении со всеми премьерами, выходившими на HBO Max. Первые два эпизода заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на канале. Однако точные цифры компания пока не озвучила.

Зрительская аудитория «Секса в большом городе» также выросла на 59% по сравнению с показателями, зафиксированными до премьеры сиквела. Так, в общем рейтинге сериал занял 11-е место.

Действие «И просто так» происходит 20 лет спустя после «Секса в большом городе». Сериал состоит из десяти эпизодов по тридцать минут. К своим ролям в сиквеле вернулись Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс), в свою очередь Ким Кэтролл (Саманта Джонс) отказалась участвовать в проекте.