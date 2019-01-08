НБУ утвердил новую систему валютного регулирования, которая заработает с 7 февраля 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом «О валюте и валютных операциях».
Как сообщается на сайте НБУ, новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.
Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года, пишет Интерфакс-Украина.
В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета).
Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции — их заменит система е-лимитов (EUR2 млн в год для юридических лиц и EUR50 тыс. в год для физических лиц).
Отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств. В то же время, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.
Отменяется также процедура регистрации внешних заимствований, разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты — до 150 тыс. грн/день в эквиваленте). Банкам разрешается продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.
Банки также могут проводить безлимитные инвестиции в ценные бумаги инвестиционного класса.
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