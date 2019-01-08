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НБУ утвердил новую систему валютного регулирования, которая заработает с 7 февраля 2019 года

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НБУ утвердил новую систему валютного регулирования, которая заработает с 7 февраля 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом «О валюте и валютных операциях».

Как сообщается на сайте НБУ, новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета).

Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции — их заменит система е-лимитов (EUR2 млн в год для юридических лиц и EUR50 тыс. в год для физических лиц).

Отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств. В то же время, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

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Отменяется также процедура регистрации внешних заимствований, разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты — до 150 тыс. грн/день в эквиваленте). Банкам разрешается продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.

Банки также могут проводить безлимитные инвестиции в ценные бумаги инвестиционного класса.

НБУ, валюта, валютное регулирование
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Понедельник, 7 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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