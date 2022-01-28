Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО так и не были учтены принципиальные озабоченности России, сообщает пресс-служба Кремля.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Путина, страны Запада проигнорировали ключевой вопрос о том, как США и их союзники будут следовать принципу неделимости безопасности, который зафиксирован в документах ОБСЕ и Россия-НАТО. Он предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.
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В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым «гарантиям безопасности» к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно.
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