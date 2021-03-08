Войти
Запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации
официально
Запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов
соседи
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя

398
Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подтверждение появилось на личной странице Скотт на сайте филантропической компании «Клятва дарения» (Giving Pledge). Ее участники обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния.

Дэн Джуэтт написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях и разделяет эту клятву. «Странно писать о готовности в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился собрать такое богатство, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такая вещь будет иметь особое значение», — отметил он.

Джуэтт добавил, что теперь, по счастливому стечению обстоятельств, женат на одной из самых щедрых и добрых людей, кого он знает, и это поможет ему пожертвовать большие суммы на благо других.

Источник The Wall Street Journal указал, что мужчина работал в частной школе Сиэтла. Как пишет газета, Скотт сообщила на своей странице автора на Amazon, что теперь «живет в Сиэтле со своими четырьмя детьми и мужем Дэном».

Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле 2019-го. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%. Осенью 2020 года Скотт стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в $68 млрд. По данным Forbes, сейчас оно составляет $53 млрд. В составленном журналом рейтинге богатейших людей мира, который обновляется в реальном времени, Скотт занимает 22-е место.

Скотт присоединилась к Giving Pledge после развода с Безосом. Как пишет The Wall Street Journal, в декабре 2020-го женщина сообщила, что за последние четыре месяца пожертвовала более $4 млрд. По словам Скотт, эта сумма была разделена между 384 организациями во всех 50 штатах США, в Пуэрто-Рико и Вашингтоне (округ Колумбия). Среди получателей оказались «обеспечивающие основные потребности» человека организации, распространяющие еду нуждающимся, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Она также перечислила деньги организациям, которые борются с «долгосрочным систематическим неравенством», например, занимаются вопросами образования и трудоустройства малообеспеченных и защитой прав тех, кто столкнулся с дискриминацией.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри. Главное из разговора

В июле Скотт пожертвовала еще $1,7 млрд организациям, занятым в сфере здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. За ее активное участие в благотворительной деятельности Forbes включил Скотт в рейтинг самых влиятельных женщин мира.

Джефф Безос, Маккензи Безос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 марта 2021
Воскресенье, 7 марта 2021
Суббота, 6 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016