IPO для Uber могут перенести из-за бюджетных проблем в США

Американские сервисы по вызову такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. до сих пор не получили от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы, необходимые для первичного размещения акций на бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соответствующие заявки на проведение IPO обе компании подали в начале декабря. По информации источников издания, SEC потеряла часть своих ресурсов из-за частичной приостановки работы американского правительства, которая связана с отсрочкой принятия бюджета на этот год из-за споров вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Uber и Lyft планировали провести IPO в первом полугодии 2019 года. Однако собеседники агентства рассказали, что компаниям, вероятнее всего, придется отложить IPO, потому что остается неясным, сколько времени займет возобновление работы правительства и, соответственно, SEC. Представители сервисов по вызову такси отказались от комментариев.

Объем размещения акций и ценовой диапазон IPO и Uber, и Lyft пока держат в тайне. По данным The Wall Street Journal, финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценили Uber в $120 млрд.