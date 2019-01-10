IPO для Uber могут перенести из-за бюджетных проблем в США

Американские сервисы по вызову такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. до сих пор не получили от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы, необходимые для первичного размещения акций на бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Соответствующие заявки на проведение IPO обе компании подали в начале декабря. По информации источников издания, SEC потеряла часть своих ресурсов из-за частичной приостановки работы американского правительства, которая связана с отсрочкой принятия бюджета на этот год из-за споров вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.
Uber и Lyft планировали провести IPO в первом полугодии 2019 года. Однако собеседники агентства рассказали, что компаниям, вероятнее всего, придется отложить IPO, потому что остается неясным, сколько времени займет возобновление работы правительства и, соответственно, SEC. Представители сервисов по вызову такси отказались от комментариев.
Объем размещения акций и ценовой диапазон IPO и Uber, и Lyft пока держат в тайне. По данным The Wall Street Journal, финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценили Uber в $120 млрд.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016