Акции Uber в первый же день торгов упали ниже цены IPO

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию. Свой первый день торгов ценные бумаги компании начали в минусе, и завершили на уровне $41,57, что, как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознаменовало редкое первоначальное падение для таких акций. Капитализация компании в итоге составила примерно $76 млрд.
В октябре прошлого года перед публичным размещением ведущие финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценивали Uber в $120 млрд.
В целом фондовые рынки на этой неделе, поясняет WSJ, снизились на фоне роста опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем. Утром в пятницу, 10 мая, акции продавались плохо, прежде чем восстановиться к вечеру, а индекс S&P 500 за неделю упал на 2,2%.
По словам профессора из Университета Флориды Джея Риттера (Jay Ritter), общая сумма, которую потеряли инвесторы, купившие акции Uber во время IPO, стала максимальной по меньшей мере с 1975 года ($617 млн за день).
IPO компании, замечает WSJ, является одним из крупнейших за всю историю и крупнейшим с тех пор, как в 2014 году публичной стала Alibaba Group Holding Ltd. Во время IPO Uber, отмечает издание, был оценен примерно в $82 млрд, что стало ниже прежних оценок, которые варьировались в диапазоне от $90 млрд до $120 млрд.
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