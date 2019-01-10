Мининфраструктуры хочет распределять грузовые вагоны «Укрзализныци» через ProZorro

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым переход АО «Укрзализныця» на 100%-ное распределение грузовых вагонов через систему государственных электронных торгов ProZorro.
«Безусловно, по системе ProZorro нам очень важно, чтобы с тех тестовых 5% мы перешли на 100%-ное оперирование подвижным составом. Но тут есть огромное противодействие со стороны разных «личностей», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании Кабинета Министров в четверг, информирует Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, «Укрзализныця» планирует выставлять на ProZorro до 5% грузового вагонного парка.
19 декабря 2018 года «Укрзализныця» сформировала и выставила первые восемь лотов по аренде полувагонов и зерновозов в системе электронных государственных торгов ProZorro. Вагоны будут поданы победителям аукционов в период с 14 по 18 января 2019 года.
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