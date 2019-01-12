«Национальные дружины» будут официально наблюдать за выборами президента

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям «Рада громадської варти», «Национальные Дружины», «Запорожский кризисный медиа центр» и Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».
Таким образом, уже 17 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.
Кроме того ЦИК отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины гражданам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию.
«Рассмотрев предоставленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — сообщает пресс-служба ЦИК.
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