Ощадбанк выиграл суд против группы «Креатив» на $4,5 млн

Суд Кировоградской области в полном объеме удовлетворил исковые требования Ощадбанка (Киев) к ООО «Регионпродукт-Украина», имущественному поручителю ЗАО «Креатив», об обращении взыскания на предмет залога для удовлетворения требований банка в размере свыше $4,5 млн. Как говорится в пресс-релизе Ощадбанка, решение было официально опубликовано 3 января 2019 года.
С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы «Креатив». В целом банк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний «Креатив» и их поручителей — физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.
Банк получил судебные решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка, которые вступили в законную силу, на общую сумму $212,7 млн, EUR12,7 млн и 255 млн грн.
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