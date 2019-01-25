Ощадбанк заявил о выигрыше очередного суда против группы «Креатив»

Ленинский районный суд Кировограда 21 января 2019 года полностью удовлетворил исковые требования Ощадбанка (Киев) о взыскании задолженности с поручителей по кредитным обязательствам ЗАО «Креатив» Максима Березкина и Юрия Давыдова в размере $116 млн и 569 млн грн, сообщается в пресс-релизе банка.
С 2015 года Ощадбанк проводит претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний «Креатив». Все требования банка по этим поручителям на данный момент удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в пользу Ощадбанка принято четыре судебных решения о взыскании с Максима Березкина и Юрия Давыдова задолженности ЗАО «Креатив» и ООО «Креатив Агро» по всем кредитным договорам, заключенным с банком.
Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет $328 млн, EUR12 млн и 824 млн грн с Березкина и $306 млн, EUR 12 млн и 716 млн грн с Давыдова, отмечается в сообщении.
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