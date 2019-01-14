Задолженность по возврату НДС превысила 20 млрд. грн: бизнес-ассоциации требуют у Кабмина пояснений

Задолженность по возврату НДС в январе 2019 года превысила 20 млрд. грн. В Европейской Бизнес Ассоциации утверждают, что тревожные сигналы от крупнейших экспортеров начали поступать еще в конце прошлого года.

«В конце прошлого года мы начали ощущать, что ситуация с возмещением текущего НДС усугубилась. И это тревожный сигнал для большинства экспортеров. Пока не могу сказать, что мы получили развернутый ответ от Минфина, но надеемся, что все-таки получим какой-то понятный ответ, каким образом будет решаться эта си-туация. В конце прошлого года мы понимали, что у правительства сложности со средствами: транш МВФ пришел позже. Если ситуация не разрешится, мы будем вынуждены выносить этот вопрос на уровень Кабинета Министров. Это вопросы операционной деятельности компаний и возможности для их успешного развития. Если про-блемы у компаний будут сохраняться, будем делать более решительные шаги — обращаться с премьеру, вице-премьеру по экономическому развитию», — заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

В Федерации работодателей Украины заявляют, что также крайне обеспокоены ситуацией с возвратом НДС.

«В конце декабря от ряда экспортеров, в том числе и достаточно крупных производителей, стали поступать сигналы о негативной ситуации с возмещением НДС. Последние два года мы отметили, что эта проблема фактиче-ски исчезла. НДС автоматически возмещался, и еще недавно мы считали, что эта проблема ушла и не вернется. Мы будем обращаться и к ГФС, и в Кабмин с просьбой разобраться в ситуации», — заявил генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

Официально в Государственной фискальной службе ситуацию не комментируют. Но наши источники утверждают, что проблемы с наполнением бюджета во многом связаны с провалом поступлений от таможни.

«В августе-сентябре таможня вышла на уровень поступлений 1,7 млрд. грн ежесуточно. В конце года произошел откат. Платежи упали до 1,2-1,3 млрд. грн. Индикатив в декабре не выполнен, образовалась „дыра“ в 4,7 млрд. грн. В январе негативный тренд продолжается. Причин несколько. Утрачена единая жесткая вертикаль управления таможней, многовластие, люди в регионах не понимают, что будет завтра», — пояснил один из сотрудников службы.

В службе поясняют: нестабильность вызвана приближением выборов и предстоящим разделением ГФС на та-моженную и налоговую службы. Большинство сотрудников не уверены, удастся ли сохранить места, и больше думают о себе, чем о бюджете и задачах, поступающих из Киева. Контрабандисты и силовики (прокуратуры и СБУ) оказывают сейчас большее влияние на таможни в регионах, чем топ-менеджмент центрального аппарата ГФС.

«Сегодня имеем откат от того, что было сделано руководством службы в 2017 году и первой половине 2018 года. На таможнях грузы оформляются иногда на 50% ниже риска. Контрабанда прет. Хотя еще прошлым летом на таможне оформление ниже риска сразу вызывало служебное расследование. Никто не мог оформиться ниже риска, вся Украина работала в более-менее одинаковых условиях. Даже такие крупные „игроки рынка“, как Аль-перин, Аминев, Сердюк, Фирманюк. Сегодня все контрабандисты на свободе, вновь работают на „льготных“ условиях. Скоро, без шуток, придется просить Продана вернуться. При нем по крайней мере регионы были под жестким контролем, даже явно завышенные индикативы выполнялись, а контрабанду реально прижали. После его ухода выстроенная система какое-то время работала по инерции, а потом начался откат. И что с этим сего-дня делать, никто, похоже, не понимает», — рассказал источник.

В ГФС также сообщили, что в результате недобора на таможне задолженность по возмещению НДС составляет более 20 млрд грн.

«За два года экспортеры привыкли к тому, что НДС возмещается месяц к месяцу. Еще полгода назад проблемы возврата НДС как таковой не существовало. Сейчас долги накапливаются, предприятия уже начинают задавать вопросы: что происходит? Есть серьезные опасения, что возмещение вновь будет проводиться в ручном режиме, что опять возникнет коррупционная составляющая, которой два года не было», — пояснил наш собеседник.

Глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич утверждает, что проблемы с возвратом НДС на-метились и у малого и среднего бизнеса.

«Проблемы с наполнением бюджета вызваны разными факторами. У нас в план закладывались одни цены на энергоносители, а под конец года цены снизились, и таможня не смогла выйти на запланированный уровень. Импорт не вырос, как планировали, покупательная способность населения падает. Есть и политические причины проблем конца 2018 года. Когда меняется руководство в ГФС, начинается разбалансирование в работе. Продан работал длительный период, была управляемость, система. Бизнес мог прогнозировать свою работу. А со сме-ной руководства, как это часто бывает во всех ведомствах, начался рост контрабанды, проблемы с таможенным оформлением. Кроме того, было принято решение о расформировании ГФС, что еще больше разбалансировало всю систему. Каждый чиновников среднего уровня не знает, что с ним будет дальше», — говорит Доротич.

Нестабильность в работе украинской таможни признают и в профильном комитете Парламента.

«Есть отдельные области, не хочу их называть, в которых показатель плановых платежей абсолютно не вырос в сравнении с позапрошлым годом. Либо рост был минимальным — на 20-30 млн грн», — отмечает член комитета по налоговой и таможенной политике Андрей Антонищак.