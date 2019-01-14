Прокуратура объявила подозрение бывшему министру Саламатину

Генпрокуратура Украины объявила подозрение бывшему министру обороны Украны Дмитрию Саламатину. Об этом у себя на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. по поводу участия в составе преступной организации Януковича, завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыва обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ», — написал Луценко.

По его данным, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А.А. Морозова», государственным предприятием «Антонов» и государственным предприятием «СВТФ «Прогресс» и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн. долларов США.