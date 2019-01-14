Досудебное расследование в отношении Вышинского завершено

Следствие завершило досудебное расследование в отношении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
«В четверг, 10.01.2019, руководитель „РИА Новости-Украина“ и его защитники были проинформированы об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования», — сказано в сообщении ведомства в Facebook.
Напомним, что Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
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