Россия повторно потребовала от Google фильтровать контент

Российский Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента, в конце февраля проведет проверку соблюдения этой нормы российского законодательства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
«Сегодня направили в Google повторное требование по подключению к системе. У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе. Где-то в конце февраля проведем проверку», — сказал он.
Роскомнадзор 11 декабря оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации.
С 1 октября в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к этому единому реестру и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google не подключился к реестру.
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