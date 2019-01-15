«Антонов» планирует возобновить производство самолетов «Руслан»

Государственное предприятие «Антонов» намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко, передает ЦТС.
Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.
«Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой „Антонова“, чтобы в этом году начать сборку первого самолета», — отметил Омельченко.
При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.
Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982 года.
В июле прошлого года сообщалось, что «Антонов» и подразделение компании Boeing — компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов «Ан». Согласно документу, американская компания будет закупать и поставлять для «Антонова» широкую номенклатуру комплектующих изделий для серийного самолетов и обеспечивать их послепродажную поддержку.
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