Гриценко рассказал, о чем его допрашивали в СБУ

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил, что на допросе в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля отвечал на вопросы, связанные с обстоятельствами потери Украиной Крыма в 2014 году и действиями бывшего руководителя СБУ, которые сейчас является кандидатом в президенты Украины.

«Следователя интересовали обстоятельства, связанные со сдачей Крыма, относительно одного должностного лица, не буду называть фамилию, но это бывший руководитель этого органа, который сейчас подался в президенты (очевидно, речь идет об экс-главе СБУ Валентине Наливайченко — Ред.)», — сообщил он журналистам во вторник после допроса, передает Интерфакс-Украина.

Гриценко отметил, что данные сведения он изложил их еще в январе 2016 года в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, но до суда они не дошли.

«Там речь идет о фактах служебного бездействия, которые повлекли за собой тяжелые последствия в виде потери Крыма, людей и территории. Сегодня я вновь дал исчерпывающие показания, для проверки которых достаточно максимум три дня, но в нынешних условиях данное дело не имеет перспективы», — считает он.

Гриценко указал, что поводом для вызова его на допрос в настоящее время послужили высказывания во время выступления на одном из телеканалов. При этом он отметил, что до этого на различных центральных и региональных каналах неоднократно озвучивал данную информацию.