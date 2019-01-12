Гриценко подтвердил, что получил вызов на допрос в СБУ

Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ на 15 января. Об этом он сообщил после подачи документов в ЦИК в субботу, сообщает пресс-служба политика.
«Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00», — сказал Гриценко.
О причинах допроса он посоветовал спросить у президента Петра Порошенко: «Он лучше знает, почему меня туда вызывают».
«Я никогда не прятался и сейчас прятаться не буду. После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу», — заверил политик.
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