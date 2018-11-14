Верховный Суд подтвердил правомерность ликвидации банка «Киевская Русь»

Верховный Суд 2 ноября подтвердил правомерность принятия решения Национальным банком Украины (НБУ) о выводе с рынка неплатежеспособного банка «Киевская Русь», сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.

Как отмечается в сообщении, тем самым отменены постановления Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины от 8 июня 2017 года, которыми были признаны противоправными постановления НБУ о признании неплатежеспособным и ликвидации банка «Киевская Русь». Само же дело передано на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд. Судом апелляционной инстанции должны быть учтены все сделанные Верховным Судом выводы.

Как отмечается в сообщении, решением Верховного Суда также констатировано право НБУ принимать решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в любой момент, но не позднее 180 дней после отнесения банка к категории проблемных. Это положение закона «О банках и банковской деятельности» и его ошибочная трактовка судами использовались как основание для отмены решений НБУ и Фонда о введении процедур временной администрации в большинстве судебных споров этой категории.

Напомним, 19 марта 2015 года постановлением НБУ № 190 в связи с неспособностью акционеров банка «Киевская Русь» обеспечить капитализацию банк был отнесен к категории неплатежеспособных. Постановлением НБУ от 16 июля 2015 года № 460 была отозвана банковская лицензия банка «Киевская Русь». Мажоритарный акционер банка обжаловал эти решения в судебном порядке.