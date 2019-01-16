Рианна судится с отцом из-за использования их общей фамилии

Певица Рианна подала в суд на отца за использование их общей фамилии, зарегистрированной в качестве торговой марки популярной исполнительницы. Об этом пишет журнал Variety.
Полное имя Рианны — Робин Рианна Фенти. Торговую марку Fenty она зарегистрировала еще в 2012 году и выпускает од ней различные товары для красоты (Fenty Beauty by Rihanna).
Однако недавно певица столкнулась с тем, что ее отец Рональд Фенти, проживающей на Барбадосе, зарегистрировал компанию, схожую по названию с ее торговой маркой — Fenty Entertainment. Компания занимается продюсерской деятельностью, при этом Рональд Фенти, который не имеет к деятельности дочери никакого отношения, использовал ее имя и известность для привлечения инвестиций.
Согласно иску, который цитирует Variety, компания Fenty Entertainment пыталась договориться с компанией SBS Entertainment об организации серии концертов Рианны в латиноамериканских странах за $15 млн.
Кроме того, певица обнаружила, что ее отец также попытался зарегистрировать бренд Fenty, заявляя, что намерен создавать сеть СПА-отелей под этим названием.
В своем иске Рианна утверждает, что «мошенническое поведение» ее отца и его партнера мистера Моисея Джоктана Перкинса является «особенно вопиющим», потому что она ранее неоднократно просила их перестать вводить людей в заблуждение, прекратить попытки использовать ее имя и эксплуатировать хорошую репутацию, которая уже есть у бренда Fenty.
Для того, чтобы защитить свой бизнес, она просит наложить судебный запрет на использование ими торговых знаков с наименованием Fenty, а также возместить ей уже причиненный ущерб.
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