Президент утвердил оборонный госзаказ до 2021 года

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Соответствующий Указ №10 / 2019 обнародован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы (прилагается, секретно)», - говорится в документе.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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