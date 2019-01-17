Президент утвердил оборонный госзаказ до 2021 года

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Соответствующий Указ №10 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы (прилагается, секретно)», - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.