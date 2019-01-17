В Лионе несколько взрывов в университете

Несколько взрывов произошло в кампусе университета «Лион 1» во французском городе Лион. Об этом сообщают местные СМИ.

По их сведениям, в четверг утром на крыше кампуса произошел пожар, после чего прогремели несколько взрывов газовых баллонов, хранящихся на террасе.

В Twitter самого университета сообщается, что на крыше террасы в здании Менделя произошел пожар из-за восстановительных работ.

Людей эвакуировали из всех кампусов университета, территорию учебного заведения оцепили. На месте работают пожарные, спасатели и полиция. Огонь локализован. Как минимум три человека пострадали. У них, как заверяют в университете, незначительные травмы.