В Лионе несколько взрывов в университете

Несколько взрывов произошло в кампусе университета «Лион 1» во французском городе Лион. Об этом сообщают местные СМИ.
По их сведениям, в четверг утром на крыше кампуса произошел пожар, после чего прогремели несколько взрывов газовых баллонов, хранящихся на террасе.
В Twitter самого университета сообщается, что на крыше террасы в здании Менделя произошел пожар из-за восстановительных работ.
Людей эвакуировали из всех кампусов университета, территорию учебного заведения оцепили. На месте работают пожарные, спасатели и полиция. Огонь локализован. Как минимум три человека пострадали. У них, как заверяют в университете, незначительные травмы.
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