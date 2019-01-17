Спикер Парубий назвал нардепа Новинского «нечистью»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал одного из лидеров «Оппозиционного блока» Вадима Новинского нечистью. Это произошло во время рассмотрения законопроекта о № 4128-д о подчиненности религиозных общин, передает LB.ua.
В парламенте с первого раза не нашлось достаточно голосов, чтобы принять его, и Парубий, подождав несколько минут, поставил его на голосование повторно. Новинский, который выступал против принятия законопроекта, подошел к президиуму и потребовал от Парубия снять проект с рассмотрения. «Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!», — ответил ему спикер Верховной Рады и продолжил процедуру.
Напомним, Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект № 4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями голосов.
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