Порошенко, Кононенко и их компании не попали в санкционный список РФ

Президент Украины Петр Порошенко не попал в список санкций, который Россия ввела против физических и юридических лиц Украины.

Также не попала в список компания Порошенко Roshen, одна из фабрик которой зарегистрирована в Липецке. Не под санкциями и другие компании галвы государства, в частности «5 канал», Международный инвестиционный банк и страховая компания «Країна».

Нет в списке и «правой руки» Петра Порошенко — бизнесмена Игоря Кононенко.

Под санкции попал лишь сын президента — Алексей Порошенко, не владеющий никаким серьезным бизнесом.