Нацбанк заявляет, что российские санкции не повлияют на макростабильность

В Национальном банке надеются, что ведение санкций со стороны России против 322 граждан и 68 компаний из Украины не окажет влияния на макроэкономическую стабильность страны. Об этом на брифинге сказала первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.
«Дать глубокую оценку мы пока не можем. Что касается контрсанкций, то Украина ввела санкции намного раньше, поэтому определенные контрмеры мы уже применили. Что касается того, как именно это повлияет на макрофинансовую стабильность, то следует сказать следующее: большинство санкций применено против физических лиц, то есть санкции касаются блокирования безналичных денежных средств, активов, ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России. Мне хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае это их собственные сбережения, и если говорить, каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никак», — сказала Рожкова.
По ее словам, среди банков там есть только Кредит Днепр. «И я хочу верить, что он не имеет никаких операций с Россией», — отметила первый замглавы НБУ.
Напомним, что глава правительства России Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление, которое вводит санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели против украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств, в частности, против главы МВД Украины Арсена Авакова. В санкционный список также вошли бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош. В то же время в него не попали президент Украины Петр Порошенко, его «правая рука» Игорь Кононенко и их бизнесы.
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