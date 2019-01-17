Президент Сербии подарил Путину собаку

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передает РБК.

Путин прибыл с официальным визитом в Сербию 17 января. Перед началом переговоров российский президент показал сербскому коллеге лимузин Aurus проекта «Кортеж».

Пока Путин проводит долгие и обстоятельные переговоры с Вучичем, его ждет Паша pic.twitter.com/5T3sZzEiTo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.

О планах Вучича подарить Путину собаку 16 января написало местное издание Blic. По его данным, это трехмесячный щенок с богатой родословной. Также отмечалось, что президент Сербии впервые делает такой подарок.

За период пребывания Путина на посту президента и премьер-министра РФ ему несколько раз дарили собак. В частности, это в разные годы делали нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, японские власти и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.