Два российских истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.
«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», — сказал источник.
Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу.
«Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета неизвестна, ожидают, что он может вернуться на базу», — сказал собеседник агентства.
Проводится поисковая операция.
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