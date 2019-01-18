Два российских истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», — сказал источник.

Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу.

«Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета неизвестна, ожидают, что он может вернуться на базу», — сказал собеседник агентства.

Проводится поисковая операция.