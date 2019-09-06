В России столкнулись два истребителя Су-34

Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над российским Липецком, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным канала, это произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта. Ведущий истребитель, уточнил собеседник, ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.
Источник «Пятого канала» указывает, что самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Информацию об инциденте также подтверждает источник «Российской газеты».
Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 тыс. м.
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