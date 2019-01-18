В РФ призывают не верить сообщениям террористов о взрыве в Магнитогорске

Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светана Петренко. Ее комментарий опубликован на сайте российского ведомства.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — добавила представитель СК.

Ранее стало известно, что ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек.