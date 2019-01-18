«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.
Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.
«Как говорится в „эксклюзивном“ материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
1 января в Магнитогорске при невыясненных обстоятельствах сгорела маршрутка, погибли 3 человека.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016