«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

«Как говорится в „эксклюзивном“ материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

1 января в Магнитогорске при невыясненных обстоятельствах сгорела маршрутка, погибли 3 человека.